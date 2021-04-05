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В России     05.04.2021 13:14

Роспотребнадзор: вакцинированным «ЭпиВакКороной», скорее всего, не подойдут тесты на антитела

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  ЭпиВакКорона  тесты  антитела 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Используемые в России тест-системы вероятнее всего не будут определять наличие антител к коронавирусу у людей, привитых вакциной «ЭпиВакКорона», сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России 14 октября 2020 года и стала второй российской вакциной от коронавируса. Препарат был разработан новосибирским научным центром «Вектор».

В сообщении Роспотребнадзора указано, что «ЭпиВакКорона» формирует такие антитела, к коронавирусу, «которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса». Антитела, играющие меньшую роль в борьбе с болезнью, при этом не вырабатываются.

В тоже время большинство используемых тест-систем недостаточно чувствительны к этим вырабатываем ключевым антителам, так как нацелены на выявление широкого спектра антител.

Поэтому, для выявления антител после вакцинации «ЭпиВакКороной», необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», которые были разработаны специально для выявления антител, формируемых данной вакциной.

Сообщается, что данные тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона».

Ранее в Роспотребнадзоре назвали вакцину «ЭпиВакКорона» безопасной и эффективной.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  ЭпиВакКорона  тесты  антитела 

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