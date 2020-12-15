15 декабря. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизировалась, сообщила на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«В динамике эпидемиологического процесса в целом по Российской Федерации отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции», - приводит слова Поповой РИА Новости.



При этом, достигнутую стабилизацию глава Роспотребнадзора назвала очень хрупкой. Закрепление этого результата зависит от всех граждан. Соблюдение введенных ограничений и требований позволит сохранить достигнутый результат и и двигаться в сторону снижения заболеваемости.



Ранее оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки в России выявлено 26 689 новых случаев заражения коронавирусом.