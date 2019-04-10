10 апреля. Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.



По словам Данкверта, данное решение было принято в связи с тем, что под видом белорусских фруктов в Россию может поступать продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.



Данкверт сообщил, что с 1 по 7 апреля на российско-белорусской границе было задержано 36 машин с яблоками и грушами, которые незаконно пытались ввезти в Россию без документов. Кроме того, было задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые по документам проходили как белорусские. При этом белорусские надзорные органы ранее заявили, что яблоки и груши белорусского производства закончились еще в феврале.