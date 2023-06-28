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В России
03.07.2023, 12:36
Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки - вице-премьер РФ
3 июля — Mossovetinfo.ru — Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки, - говорит...
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В России
30.06.2023, 12:01
Режим ЧС введен в районе Тувы после госпитализации мужчины с диагнозом "сибирская язва"
30 июня — Mossovetinfo.ru — Режим чрезвычайной ситуации ввели в Барун-Хемчикском районе Тувы, где госпитализировали ...
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В России
28.06.2023, 23:41
Правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
28 июня — Mossovetinfo.ru — В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль эконом...