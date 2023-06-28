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В России     03.07.2023 12:36

Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки - вице-премьер РФ

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Теги:  Добыча  транспортировка  экспорт нефти и нефтепродуктов  рынки  резервы 

3 июля — Mossovetinfo.ru — Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки, - говорится в Заявлении Александра Новака по ситуации на рынке нефти.

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - сказано в заявлении, распространено в официальных источниках Правительства России.

Вице-премьер Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов и поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) до 13% от объёма производства, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации. Он также дал поручение проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями.

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Теги: 
Добыча  транспортировка  экспорт нефти и нефтепродуктов  рынки  резервы 

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