Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки - вице-премьер РФ

3 июля — Mossovetinfo.ru — Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки, - говорится в Заявлении Александра Новака по ситуации на рынке нефти.



"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - сказано в заявлении, распространено в официальных источниках Правительства России.



Вице-премьер Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов и поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) до 13% от объёма производства, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации. Он также дал поручение проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями.