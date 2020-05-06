6 мая. Mossovetinfo.ru – Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, так продолжается ежедневный прирост числа заболевших, заявил на заседании комитета Госдумы по здравоохранению глава Минздрава Михаил Мурашко.
При этом, глава Минздрава отметил, что в различных регионах страны процесс распространения заболевания идет по разному, поэтому нельзя говорить о том, что на плато вся страна выйдет одновременно.
На 6 мая в России зафиксировано 165 929 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 21 327 человек. Умерло 1 537 человек.
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