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В России     31.03.2020 13:14

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом, но рост числа заболевших возможен - Минздрав

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Теги:  Минздрав  коронавирус  прогнозы 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Россия подоходит к пику заболеваемости коронавирусом, однако рост числа заболевших возможен еще какое-то время, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико.

По мнению Брико, в течение нескольких дней количество заболевших еще будет увеличиваться, в затем начнет снижаться. В качестве причин для снижения заболеваемости Брико назвал, во-первых, предпринимаемые в стране меры, а во-вторых особенность коронавируса, который, как и все респираторные инфекции, высокоактивен в холодное время, но резко снижает активность в апреле-мае.

По последним данным в России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 500 новых случаев заражения.


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Теги: 
Минздрав  коронавирус  прогнозы 

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