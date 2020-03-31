31 марта. Mossovetinfo.ru – Россия подоходит к пику заболеваемости коронавирусом, однако рост числа заболевших возможен еще какое-то время, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико.



По мнению Брико, в течение нескольких дней количество заболевших еще будет увеличиваться, в затем начнет снижаться. В качестве причин для снижения заболеваемости Брико назвал, во-первых, предпринимаемые в стране меры, а во-вторых особенность коронавируса, который, как и все респираторные инфекции, высокоактивен в холодное время, но резко снижает активность в апреле-мае.



По последним данным в России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 500 новых случаев заражения.