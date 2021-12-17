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В России     17.12.2021 20:33

Россия предлагает оформить гарантии безопасности со стороны США и НАТО

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Теги:  Россия  США  НАТО  безопасность  гарантии  договор  проект 

17 декабря, Mossovetinfo.ru - МИД России в пятницу 17 декабря в сообщении для СМИ «О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО» сообщил, что «в ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора» а также «в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы». В сообщении отмечается, что российские власти рассчитывают «что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу».

Также МИД РФ в пятницу опубликовал проекты Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств—членов НАТО.

Москва предложила юридически закрепить отказ от приема в НАТО «государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик».

В начале документа отмечается, что Москва и Вашингтон в своих отношениях руководствуются принципами, содержащимися в Уставе ООН, хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Основополагающем акте РФ—НАТО, а также других международных договорах.

В проекте договора затронуты и другие вопросы военного сотрудничества, «поддержание международного мира и безопасности», «принципа невмешательства во внутренние дела», использования военной силы и отказа от использования такой силы, «необходимости объединения усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности».

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Теги: 
Россия  США  НАТО  безопасность  гарантии  договор  проект 

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