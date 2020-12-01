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В России     01.12.2020 15:58

Россия разрабатывает свою вакцину от ВИЧ - Роспотребнадзора

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Теги:  Роспотребнадзор  ВИЧ  вакцина  разработка 

1 декабря. Mossovetinfo.ru – Россия разрабатывает свои вакцины от Вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, разработка вакцины идет уже не первый год. Прототипы вакцины имеются и у центра «Вектор» и у ряда других научно-исследовательских организаций.

Глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что в России используются все возможности для создания вакцины от ВИЧ и заявила, что вакцина находится в высокой стадии готовности.

При этом, попова отметила, что Роспотребнадзор в текущем году предпринял все усилия, чтобы количество протестированных на ВИЧ не снизилось, по сравнению с предыдущим годом.


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Теги: 
Роспотребнадзор  ВИЧ  вакцина  разработка 

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