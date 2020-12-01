1 декабря. Mossovetinfo.ru – Россия разрабатывает свои вакцины от Вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам Поповой, разработка вакцины идет уже не первый год. Прототипы вакцины имеются и у центра «Вектор» и у ряда других научно-исследовательских организаций.
Глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что в России используются все возможности для создания вакцины от ВИЧ и заявила, что вакцина находится в высокой стадии готовности.
При этом, попова отметила, что Роспотребнадзор в текущем году предпринял все усилия, чтобы количество протестированных на ВИЧ не снизилось, по сравнению с предыдущим годом.
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