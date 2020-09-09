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В России     09.09.2020 00:33

Россия с 9 сентября возобновляет авиасообщение с Египтом

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Теги:  авиасообщение  Египет 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Со среды, 9 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, сообщает РИА Новости.

Пока из российских авиаперевозчиков полеты в Египет возглавляет только «Аэрофлот». По понедельникам, средам и пятницам будет летать рейсы из Москвы в Каир, по вторникам, четвергам и субботам – обратные рейсы из Каира в Москву. С 17 сентября авиарейсы между Каиром и Москвой запустит египетская авиакомпания EgyptAir.

Таким образом, Египет стал пятой страной, с которой Россия возобновила авиасообщение. В начале августа были возобновлены авиарейсы из России в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа – в Швейцарию.


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Теги: 
авиасообщение  Египет 

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