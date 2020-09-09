9 сентября. Mossovetinfo.ru – Со среды, 9 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, сообщает РИА Новости.



Пока из российских авиаперевозчиков полеты в Египет возглавляет только «Аэрофлот». По понедельникам, средам и пятницам будет летать рейсы из Москвы в Каир, по вторникам, четвергам и субботам – обратные рейсы из Каира в Москву. С 17 сентября авиарейсы между Каиром и Москвой запустит египетская авиакомпания EgyptAir.



Таким образом, Египет стал пятой страной, с которой Россия возобновила авиасообщение. В начале августа были возобновлены авиарейсы из России в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа – в Швейцарию.