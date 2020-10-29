29 октября. Mossovetinfo.ru – В России будет разработана собственная система защиты данных, заявил в ходе выступления на форуме «Россия сегодня» президент страны Владимир Путин.



По словам президента, Россия не намерена следовать уже имеющимся китайской или европейской моделям, а выберет свой путь.



«Защита персональных данных, это же права человека. И человек имеет право на то, чтобы защитить себя, свою семью от злоупотреблений в этой сфере», -приводит слова Путина официальный сайт Кремля.



Президент заверил, что российские власти не намерены внедрять запретительные меры, а собираются действовать осторожно, чтобы с одной стороны не заморозить данную сферу, а с другой стороны, сделать так, чтобы люди были защищены.