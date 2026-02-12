Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

23 февраля — Mossovetinfo.ru — Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость, заявил Президент России Владимир Путин на церемония вручения государственных наград Российской Федерации военнослужащим Министерства обороны и Росгвардии.



«Россия сражается за своё будущее, за независимость, за правду и справедливость, а на передовой этой борьбы – сильные, отважные, самоотверженные люди: солдаты и офицеры Вооружённых Сил, бойцы войск национальной гвардии, сотрудники МВД, специальных служб и подразделений», - сказал Путин, чьи слова передает сайт Кремля.



«Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами. Это люди с твёрдыми нравственными принципами, идеалами, настоящие патриоты России.



Символом признания ваших заслуг являются высокие государственные награды, которых вы удостоены, и прежде всего – «Золотые Звёзды» Героев», сказал Президент.



Путин в День защитника Отечества возложил траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Главу государства сопроводили бойцы Вооруженных сил России, получившие немногим ранее в Кремле из рук верховного главнокомандующего государственные награды.



Фото: сайт Кремля