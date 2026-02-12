Другие материалы
-
В России
23.02.2026, 13:20
Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев
23 февраля — Mossovetinfo.ru — Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость, заявил Президент России Вл...
-
В России
19.02.2026, 09:56
Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
19 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета автономной ...
-
В России
12.02.2026, 05:58
Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*
12 февраля — Mossovetinfo.ru — Домен мессенджера WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистск...