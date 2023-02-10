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В России     10.02.2023 12:30

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

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Теги:  Россия  нефть  добыча  сокращение 

10 февраля, Mossovetinfo.ru - Россия планирует в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, - сообщает ТАСС, соо ссылкой на слова вице-премьера РФ Александра Новака.

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка. В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - сообщил Новак журналистам.

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Теги: 
Россия  нефть  добыча  сокращение 

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