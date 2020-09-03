3 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия возобновляет авиасообщения с Египтом Объединёнными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Еженедельно из России будет летать три рейса в Египет (Каир), и по два рейса в ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (Велана).



Кроме того, до 4 рейсов в неделю увеличивается авиасообщение со Швейцарией. Еженедельно будут выполняться два рейса по маршруту Москва-Женева-Москва, и два рейса по маршруту Цюрих-Москва-Цюрих.