14 октября. Mossovetinfo.ru – Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин по рекомендации по рекомендации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.



С 1 ноября в Сербию будут еженедельно летать два рейса Москва - Белград, на Кубу два рейса Москва-Кайо-Коко и Москва-Санта-Клара. В Японию еженедельно будут выполняться 3 рейса: 2 рейса Москва - Токио и 1 рейс Владивосток - Токио.



Кроме того, увеличивается число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.