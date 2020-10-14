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В России     14.10.2020 14:30

Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами

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Теги:  авиасообщение  Сербия  Куба  Япония 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин по рекомендации по рекомендации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

С 1 ноября в Сербию будут еженедельно летать два рейса Москва - Белград, на Кубу два рейса Москва-Кайо-Коко и Москва-Санта-Клара. В Японию еженедельно будут выполняться 3 рейса: 2 рейса Москва - Токио и 1 рейс Владивосток - Токио.

Кроме того, увеличивается число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.


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Теги: 
авиасообщение  Сербия  Куба  Япония 

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