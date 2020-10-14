14 октября. Mossovetinfo.ru – Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин по рекомендации по рекомендации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.
С 1 ноября в Сербию будут еженедельно летать два рейса Москва - Белград, на Кубу два рейса Москва-Кайо-Коко и Москва-Санта-Клара. В Японию еженедельно будут выполняться 3 рейса: 2 рейса Москва - Токио и 1 рейс Владивосток - Токио.
Кроме того, увеличивается число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.
15:30 В России В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса
14:30 В России Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами
13:26 Город (Москва и область) Уличное освещение Москвы перевели на зимний режим работы
12:42 В мире Корабль «Союз МС-17» установил рекорд скорости при полете к МКС
11:39 В России Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционную
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели
10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846
02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты
16:20 В России Из КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации