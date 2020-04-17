17 апреля. Mossovetinfo.ru – Россия занимает второе место в мире по числу проведенных тестов на коронавирус, сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.



На 17 апреля в России проведено 1 718 019 тестов на коронавирус. Выявлено 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечились 2590 человек, умерли - 273.