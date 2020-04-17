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В России     17.04.2020 14:41

Россия занимает второе место в мире по числу тестов на коронавирус - Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  тестирование 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Россия занимает второе место в мире по числу проведенных тестов на коронавирус, сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На 17 апреля в России проведено 1 718 019 тестов на коронавирус. Выявлено 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечились 2590 человек, умерли - 273.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  тестирование 

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