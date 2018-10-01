1 октября. Mossovetinfo.ru – К новой системе накопительных пенсий – системе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – россиян могут подключить без их согласия, сообщает РБК со ссылкой на источники.



Правительство намерено воспользоваться 158 статьей Гражданского кодекса России, которая гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».



Граждан автоматически подключат к системе отчислений в ИПК, однако, по данным источников издания, граждан планируется оповестить о подключении к ИПК. Есть вероятность, что обязанность оповещения граждан возложат на работодателей. По умолчанию, отчисления будут производится в ВЭБ, который получит права негосударственного пенсионного фонда, однако граждане могут отказаться от этого и выбрать другой НПФ.