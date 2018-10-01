Другие материалы
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В России
01.10.2018, 10:54
Россиян подключат к системе накопительных пенсий без их согласия
1 октября. Mossovetinfo.ru – К новой системе накопительных пенсий – системе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – россиян могут подключить без их согласия, сообщает РБК со ссылкой на и...
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В России
01.10.2018, 09:23
Грузовое движение открыли на Крымском мосту
1 октября. Mossovetinfo.ru – Грузовое движение запустили на Крымском мосту в ночь на 1 октября, за первые 8 часов понедельника по мосту проехали более 700 грузовиков, сообщает информационный центр ...
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В России
01.10.2018, 08:42
Вступили в силу положения «закона Яровой» в части хранения интернет-трафика
1 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 октября вступили в силу положения «закона Яровой» в части хранения интернет-трафика пользователей. Теперь операторы связи обязаны хранить весь интернет-трафи...