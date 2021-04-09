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В России     09.04.2021 09:15

Россиян предупредили о массированной хакерской атаке на банковские счета в мае

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Теги:  мошенники  хакеры  банковские карты  атака  предупреждение 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — В мае ожидается массированная хакерская атака на банковские счета россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается борьбой с утечками данных.

По данным издания, в марте мошенники приобрели доступ к коммутатору одного из мобильных операторов, который позволяет перехватывать звонки и SMS всех операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге.

Атаке могут подвергнуться люди, которые имеют на картах большие остатки средств и подключенный онлайн-банкинг. Данные о них уже собраны или будут получены путем «пробива» клиентов.

Атака ожидается в дни майских праздников, когда большинство граждан ослабляют контроль над своими счетами и активами.

Для защиты от возможных потерь средств, россиянам рекомендуется перевести авторизацию с sms- на push-уведомления, а также ограничить лимиты на денежные переводы.

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Карта места

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Теги: 
мошенники  хакеры  банковские карты  атака  предупреждение 

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