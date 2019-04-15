15 апреля. Mossovetinfo.ru – Россиян с низкими зарплатами могут избавить от уплаты подоходного налога, сообщают «Известия» со ссылкой на российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.
По данным издания, речь идет о тех россиянах, чьи доходы после выплаты НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. В среднем по стране это означает, что от НДФЛ могут освободить граждан с зарплатой менее 13 тысяч рублей.
По данным Росстата за 2017 год (за прошлый год данных пока нет), в России насчитывается около 11 миллионов граждан, чей ежемесячный заработок не превышает 13,8 тысячи рублей.
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