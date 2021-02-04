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В России     04.02.2021 10:56

Россиян вновь начнут штрафовать за неоплату жилищно-коммунальных услуг

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Теги:  ЖКХ  услуги  оплата счетов  штрафы  пени 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 января в России прекратил действовать мораторий на взимание штрафов и пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный ответ замглавы министерства строительства и ЖКХ Максима Егорова депутату Госдумы Анатолию Выборному.

С 1 января предоставление коммунальных услуг и расчеты за их потребление осуществляются в соответствии с жилищным законодательством. Таким образом, уже в феврале гражданам начнут начислять пени и штрафы за неуплату услуг ЖКХ в январе.

Мораторий на взимание пенни и штрафов за неоплату ЖКУ был введен постановлением правительства в апреле 2020 года в связи с пандемией коронавируса и введенными ограничениями.

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Теги: 
ЖКХ  услуги  оплата счетов  штрафы  пени 

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