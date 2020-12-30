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В России     30.12.2020 09:37

Россиян ждут длинные новогодние каникулы

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Теги:  новогодние каникулы  выходные 

30 декабря. Mossovetinfo.ru - Россиян ожидают длинные новогодние каникулы, которые продлятся 11 дней.

Первоначально планировалось, что новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 1 по 10 января. Однако ряд регионов принял решение сделать выходным днем и 31 декабря.

23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал всем главам регионов объявить 31 декабря выходным. В результате, практически все регионы, включая Москву, в итоге объявили 31 декабря выходным.

Следующие «длинные» выходные ожидают россиян в феврале. Так как День защитника Отечества выпадает на вторник, было принято решение перенести выходной с предстоящей субботы на понедельник. Таким образом, праздничные выходные продлятся три дня - с 21 по 23 февраля.


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Теги: 
новогодние каникулы  выходные 

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