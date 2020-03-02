Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     02.03.2020 10:45

Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с празднованием 8 марта

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роструд  8 марта  выходные 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Роструд напомнил, что в связи с празднованием 8 марта россиян ожидают длинные выходные, а следующая рабочая неделя будет сокращенной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так как 8 марта выпадает на воскресенье, то выходной день переноситься на понедельник, 9 марта. Таким образом, россиян ждут три выходных дня подряд.

Кроме того, из-за переноса выходного дня на понедельник, следующая рабочая неделя будет сокращенной, всего четыре рабочих дня – с 10 по 13 марта.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, когда будут праздноваться День весны и труда, а также День Победы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роструд  8 марта  выходные 

Возврат к списку

Лента новостей

10:45 В России Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с празднованием 8 марта

09:54 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 2 марта

09:52 Город (Москва и область) Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы

09:14 В мире Количество заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

08:59 Власть Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка

Актуальные материалы

20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru