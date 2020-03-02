2 марта. Mossovetinfo.ru – Роструд напомнил, что в связи с празднованием 8 марта россиян ожидают длинные выходные, а следующая рабочая неделя будет сокращенной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Так как 8 марта выпадает на воскресенье, то выходной день переноситься на понедельник, 9 марта. Таким образом, россиян ждут три выходных дня подряд.



Кроме того, из-за переноса выходного дня на понедельник, следующая рабочая неделя будет сокращенной, всего четыре рабочих дня – с 10 по 13 марта.



Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, когда будут праздноваться День весны и труда, а также День Победы.