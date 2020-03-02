2 марта. Mossovetinfo.ru – Роструд напомнил, что в связи с празднованием 8 марта россиян ожидают длинные выходные, а следующая рабочая неделя будет сокращенной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так как 8 марта выпадает на воскресенье, то выходной день переноситься на понедельник, 9 марта. Таким образом, россиян ждут три выходных дня подряд.
Кроме того, из-за переноса выходного дня на понедельник, следующая рабочая неделя будет сокращенной, всего четыре рабочих дня – с 10 по 13 марта.
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, когда будут праздноваться День весны и труда, а также День Победы.
10:45 В России Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с празднованием 8 марта
09:54 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 2 марта
09:52 Город (Москва и область) Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы
09:14 В мире Количество заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек
08:59 Власть Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года