Россиянам напомнили о праве отказаться от товаров, купленных в интернете

25 января. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор напомнил о праве россиян отказаться от товара, купленного в интернет-магазинах, а также в рамках акции «Киберпонедельник», проходящей с 25 по 27 января, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.



Напоминается, что отказаться от приобретенного в интернет-магазине товара потребители имеют право в любой момент до его передачи покупателю продавцом, а после получения товара - в течение 7 дней. При этом, товар должен сохранять внешний вид и потребительские свойства.



Если же товар оказался ненадлежащего качества, покупатель имеет все те же права, что и при оффлайн-торговле: право на замену товара, право на снижение стоимости купленного товара или на его возврат продавцу со всеми выявленными недостатками.



Кроме того, покупатель имеет право отказаться от товара, копленого через интернет, если он не был доставлен в срок.



При этом, предусмотрена дополнительная защита потребителей при покупке товаров через сайты (приложения) владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах). Агрегаторы несут ответственность за достоверность информации о фактическом продавце, а если товар не был доставлен в срок, то через владельца агрегатора может быть оформлен возврат предоплаты.



Также напоминается, что на товары, купленные в интернете и на интернет-распродаже, распространяются те же правила, что на обычные товары: гарантийный срок и право на возврат в течение 7 дней.



При получении товара рекомендуется сразу проверить его работоспособность, комплектацию и внешний вид. В случае неправильно выполненного заказа рекомендуется сразу заявить претензию.