 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
В России     25.01.2021 09:42

Россиянам напомнили о праве отказаться от товаров, купленных в интернете

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  интернет-торговля  Роспотребнадзор  права потребителей 

25 января. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор напомнил о праве россиян отказаться от товара, купленного в интернет-магазинах, а также в рамках акции «Киберпонедельник», проходящей с 25 по 27 января, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Напоминается, что отказаться от приобретенного в интернет-магазине товара потребители имеют право в любой момент до его передачи покупателю продавцом, а после получения товара - в течение 7 дней. При этом, товар должен сохранять внешний вид и потребительские свойства.

Если же товар оказался ненадлежащего качества, покупатель имеет все те же права, что и при оффлайн-торговле: право на замену товара, право на снижение стоимости купленного товара или на его возврат продавцу со всеми выявленными недостатками.

Кроме того, покупатель имеет право отказаться от товара, копленого через интернет, если он не был доставлен в срок.

При этом, предусмотрена дополнительная защита потребителей при покупке товаров через сайты (приложения) владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах). Агрегаторы несут ответственность за достоверность информации о фактическом продавце, а если товар не был доставлен в срок, то через владельца агрегатора может быть оформлен возврат предоплаты.

Также напоминается, что на товары, купленные в интернете и на интернет-распродаже, распространяются те же правила, что на обычные товары: гарантийный срок и право на возврат в течение 7 дней.

При получении товара рекомендуется сразу проверить его работоспособность, комплектацию и внешний вид. В случае неправильно выполненного заказа рекомендуется сразу заявить претензию.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
интернет-торговля  Роспотребнадзор  права потребителей 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:51 Власть Песков оценил число участников несанкционированных акций 23 января

10:29 Город (Москва и область) Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards

09:55 Власть Песков рассказал о цели расследования про «дворец Путина»

09:42 В России Россиянам напомнили о праве отказаться от товаров, купленных в интернете

09:11 Общество В ОП РФ предложили ограничить шумные ремонтные работы тремя днями в неделю

Актуальные материалы

13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января

09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно

09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19

08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru