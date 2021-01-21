Другие материалы
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В России
25.01.2021, 09:42
Россиянам напомнили о праве отказаться от товаров, купленных в интернете
25 января. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор напомнил о праве россиян отказаться от товара, купленного в интернет-магазинах, а также в рамках акции «Киберпонедельник», проходящей с 25 по 27 января, со...
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В России
21.01.2021, 15:43
В России начались массовые проверки перепланировки квартир
21 января. Mossovetinfo.ru – Сотрудники жилинспекций начали массовые проверки перепланировки квартир, сообщает телеканал РЕН ТВ. Если в ходе проверок устанавливается, что перепланировка соответс...
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В России
21.01.2021, 11:54
Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать цены на макароны, яйца и картофель
21 января. Mossovetinfo.ru – Минсельхоз рекомендовал властям регионов провести переговоры с производителями о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-сл...