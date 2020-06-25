25 июня. Mossovetinfo.ru – Следующая рабочая неделя с 29 июня по 3 июля снова будет сокращенной, напомнили в пресс-службе Роструда.
В связи с тем, что в среду, 1 июля, в России пройдет голосование по внесению изменений в Конституцию, этот день объявлен в стране нерабочим. Таким образом, россиян ожидают четыре рабочих дня – 29-30 июня и 2-3 июля.
Текущая рабочая неделя также сокращена. В связи с тем, что в среду, 24 июня, прошел Парад Победы, этот день также был объявлен нерабочим.
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