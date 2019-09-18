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В России     18.09.2019 09:43

Россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае личного банкротства - СМИ

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Теги:  долги  штрафы  ГИБДД  списание  банкротство 

18 сентября, Mossovetinfo.ru – Россияне смогут не платить штрафы в ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства, сообщает «Российская газета».

Сообщается, что соответствующий проект поправок в Бюджетный кодекс уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

При этом банкротство предполагает жесткий аудит имущества. С гражданина могут взыскать все возможное в счет погашения долгов.

По данным Судебного департамента за год процедуру личного банкротства прошли 41,8 тысячи граждан. С них было списано долгов на общую сумму 153,7 миллиарда рублей. При этом с 18,5 тысячи человек кредиторы не получили ни копейки, в связи с полным отсутствием имущества.


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Теги: 
долги  штрафы  ГИБДД  списание  банкротство 

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