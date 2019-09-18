18 сентября, Mossovetinfo.ru – Россияне смогут не платить штрафы в ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства, сообщает «Российская газета».



Сообщается, что соответствующий проект поправок в Бюджетный кодекс уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.



При этом банкротство предполагает жесткий аудит имущества. С гражданина могут взыскать все возможное в счет погашения долгов.



По данным Судебного департамента за год процедуру личного банкротства прошли 41,8 тысячи граждан. С них было списано долгов на общую сумму 153,7 миллиарда рублей. При этом с 18,5 тысячи человек кредиторы не получили ни копейки, в связи с полным отсутствием имущества.