6 ноября. Mossovetinfo.ru – Россияне готовы дольше работать ради сокращения рабочей недели до 4 дней, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter, проведенное в 50 регионах страны.



Сообщается, что не против увеличить продолжительность рабочего дня ради перехода на четырехдневную рабочую неделю 30% россиян. 40% россиян готовы ради перехода на четырехдневку работать интенсивнее. 18% заявили о готовности отказаться от обеденного перерыва, 4% готовы пойти на сокращение зарплаты. 29% заявили о нежелании ничего менять.



В целом, перейти на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты готовы 69%. 19% готовы перейти на четыре рабочих дня «в любом случае». Против перехода высказались 9% респондентов.



Большинство опрошенных (59%) хотели бы, чтобы дополнительный выходной день приходился на пятницу, 26% считают, что дополнительным выходным должен стать понедельник, 14% считают, что выходной надо делать в середине недели в среду.