6 ноября. Mossovetinfo.ru – Россияне готовы дольше работать ради сокращения рабочей недели до 4 дней, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter, проведенное в 50 регионах страны.
Сообщается, что не против увеличить продолжительность рабочего дня ради перехода на четырехдневную рабочую неделю 30% россиян. 40% россиян готовы ради перехода на четырехдневку работать интенсивнее. 18% заявили о готовности отказаться от обеденного перерыва, 4% готовы пойти на сокращение зарплаты. 29% заявили о нежелании ничего менять.
В целом, перейти на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты готовы 69%. 19% готовы перейти на четыре рабочих дня «в любом случае». Против перехода высказались 9% респондентов.
Большинство опрошенных (59%) хотели бы, чтобы дополнительный выходной день приходился на пятницу, 26% считают, что дополнительным выходным должен стать понедельник, 14% считают, что выходной надо делать в середине недели в среду.
12:10 Город (Москва и область) Музей под открытым небом будет работать на Красной площади 7 ноября
11:57 В России Банк России оштрафовал Сбербанк за не подключение к Системе быстрых платежей
11:09 В России Россияне готовы дольше работать ради четырехдневной рабочей недели
10:45 Город (Москва и область) Наибольшее количество ДТП с начала года произошло в ЮАО
09:57 Город (Москва и область) Москва закупит 300 электробусов в 2020 году
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября
10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники
10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники
09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО
21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета