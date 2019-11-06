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В России     06.11.2019 11:09

Россияне готовы дольше работать ради четырехдневной рабочей недели

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Теги:  график работы  опрос 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Россияне готовы дольше работать ради сокращения рабочей недели до 4 дней, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter, проведенное в 50 регионах страны.

Сообщается, что не против увеличить продолжительность рабочего дня ради перехода на четырехдневную рабочую неделю 30% россиян. 40% россиян готовы ради перехода на четырехдневку работать интенсивнее. 18% заявили о готовности отказаться от обеденного перерыва, 4% готовы пойти на сокращение зарплаты. 29% заявили о нежелании ничего менять.

В целом, перейти на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты готовы 69%. 19% готовы перейти на четыре рабочих дня «в любом случае». Против перехода высказались 9% респондентов.

Большинство опрошенных (59%) хотели бы, чтобы дополнительный выходной день приходился на пятницу, 26% считают, что дополнительным выходным должен стать понедельник, 14% считают, что выходной надо делать в середине недели в среду.


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Теги: 
график работы  опрос 

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