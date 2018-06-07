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В России     07.06.2018 11:26

Россияне назвали основные проблемы страны - опрос

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Теги:  ВЦИОМ  опросы 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Проблемы здравоохранения, образования и экономики по мнению россиян являются главными проблемами страны, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Здравоохранение возглавляет рейтинг проблем страны, его назвали 28% респондентов. На втором месте образование (23%), ан третьем – состояние экономики (21%).

Также среди проблем страны россияне назвали социальную политику (15%), низкий уровень жизни (14%), безработицу (12%), низкие пенсии и пенсионную реформу в целом (11%). Среди проблем страны респонденты назвали также инфляцию (3%).


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Теги: 
ВЦИОМ  опросы 

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