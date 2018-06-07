7 июня. Mossovetinfo.ru – Проблемы здравоохранения, образования и экономики по мнению россиян являются главными проблемами страны, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Здравоохранение возглавляет рейтинг проблем страны, его назвали 28% респондентов. На втором месте образование (23%), ан третьем – состояние экономики (21%).



Также среди проблем страны россияне назвали социальную политику (15%), низкий уровень жизни (14%), безработицу (12%), низкие пенсии и пенсионную реформу в целом (11%). Среди проблем страны респонденты назвали также инфляцию (3%).