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В России
07.06.2018, 11:26
Россияне назвали основные проблемы страны - опрос
7 июня. Mossovetinfo.ru – Проблемы здравоохранения, образования и экономики по мнению россиян являются главными проблемами страны, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изуче...
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В России
07.06.2018, 10:11
ФИФА запретила певице Чичериной выступать в фан-зоне ЧМ-2018
7 июня. Mossovetinfo.ru – Международная федерация футбола (ФИФА) запретила певице Чичериной выступать на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону, сообщила сама певица на своей странице в Facebook. ...
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В России
07.06.2018, 07:48
«Прямая линия»: Путин ответит на вопросы россиян 7 июня в 12:00
7 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 7 июня ответит на вопросы россиян во время традиционной «Прямой линии» с президентом. Она начнется в 12:00 по московскому времени. ...