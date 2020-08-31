2 сентября. Mossovetinfo.ru – В первой половине 2020 года россияне рекордно сократили потребительские расходы, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



В среднем потребительские расходы сократились на 11,5 тысячи рублей. Это максимум с 2006 года. За последние 13 лет с января по июль траты россиян только росли.



При этом, в зависимости от региона, сокращение расходов может быть намного более существенным. Так, например, в Москве потребительские расходы снизились в среднем на 41 тысячу рублей, в Якутии – на 28,7 тысячи рублей, в Севастополе – на 26 тысяч рублей, в Ямалао-Ненецком автономном округе – на 19,1 тысячи рублей, в Краснодарском крае – на 18,9 тысячи рублей.



Больше всего россияне сократили траты на путешествия, рестораны и одежду. В качестве причины сокращения расходов называется желание создать финансовую подушку на «черный день». На фоне сокращения расходов, объем сбережений вырос в пять раз.