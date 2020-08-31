Другие материалы
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В России
02.09.2020, 09:02
Россияне рекордно сократили расходы в первой половине 2020 года
2 сентября. Mossovetinfo.ru – В первой половине 2020 года россияне рекордно сократили потребительские расходы, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования международной аудиторско-консалт...
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В России
01.09.2020, 10:41
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион человек
1 сентября. Mossovetinfo.ru – Число людей, заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии, превысило 1 миллион человек, сообщает оперативный штаб. На сегодняшней день в России выявлено...
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В России
31.08.2020, 15:18
Вакцинация от коронавируса начнется в России в ноябре
31 августа. Mossovetinfo.ru – Вакцинация от коронавируса начнется в России в ноябре, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в ходе общения с медицинскими работниками Иркутской области...