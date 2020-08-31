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В России     02.09.2020 09:02

Россияне рекордно сократили расходы в первой половине 2020 года

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Теги:  расходы  финансы  исследование 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – В первой половине 2020 года россияне рекордно сократили потребительские расходы, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В среднем потребительские расходы сократились на 11,5 тысячи рублей. Это максимум с 2006 года. За последние 13 лет с января по июль траты россиян только росли.

При этом, в зависимости от региона, сокращение расходов может быть намного более существенным. Так, например, в Москве потребительские расходы снизились в среднем на 41 тысячу рублей, в Якутии – на 28,7 тысячи рублей, в Севастополе – на 26 тысяч рублей, в Ямалао-Ненецком автономном округе – на 19,1 тысячи рублей, в Краснодарском крае – на 18,9 тысячи рублей.

Больше всего россияне сократили траты на путешествия, рестораны и одежду. В качестве причины сокращения расходов называется желание создать финансовую подушку на «черный день». На фоне сокращения расходов, объем сбережений вырос в пять раз.


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Теги: 
расходы  финансы  исследование 

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