13 августа. Mossovetinfo.ru – У российских граждан может появится возможность взять кредит в банке через банкомат с помощью биометрии, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента платежных карт ПСБ Александра Петрова.



В настоящий момент банк тестирует технологии распознавания лиц в банкоматах, в дальнейшем эта технология может быть применена. В ПСБ уже выдают кредиты через 1,8 тысячи банкоматов тем, кто входит в клиентскую базу банка. Если данная услуга будет востребована, то кредиты по биометрии через банкомат смогут получать и те, кто не является клиентом ПСБ. Для этого им надо будет пройти удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС).



По данным «Известий», возможность предоставлять кредиты через банкоматы по биометрическим данным сейчас изучают также в «Московском коммерческом банке», в ВТБ, в «Уральском банке реконструкции и развития» и в «ДОМ РФ».



В настоящее время для получения кредита гражданам необходимо пройти идентификацию по паспорту в офисе банка. Возможность получения кредита через банкомат по биометрии упростит процедуру для граждан, а банкам позволит расширить клиентскую базу.