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В России     21.05.2021 09:24

Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке

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Теги:  ФНС  налоги  НДФЛ  покупка жилья  налоговые вычеты 

21 мая. Mossovetinfo.ru — С 21 мая в России упрощаются правила получения налогового вычета на покупку жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 20 апреля.

Для получения налогового вычета теперь достаточно завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы и предоставить налоговую декларацию. Все остальные данные ФНС будет получать от банков, которые будут добровольно предоставлять данные. Перечень таких банков будет размещен на сайте ФНС.

Срок получения налогового вычета сократится с четырех до полутора месяцев.

Новые правила касаются тех, кто получил право на вычет после 1 января 2020 года. Обратиться за получением вычета человек может после того, как зарегистрирует права на квартиру или комнату.

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Теги: 
ФНС  налоги  НДФЛ  покупка жилья  налоговые вычеты 

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