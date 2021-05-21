Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке

21 мая. Mossovetinfo.ru — С 21 мая в России упрощаются правила получения налогового вычета на покупку жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 20 апреля.



Для получения налогового вычета теперь достаточно завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы и предоставить налоговую декларацию. Все остальные данные ФНС будет получать от банков, которые будут добровольно предоставлять данные. Перечень таких банков будет размещен на сайте ФНС.



Срок получения налогового вычета сократится с четырех до полутора месяцев.



Новые правила касаются тех, кто получил право на вычет после 1 января 2020 года. Обратиться за получением вычета человек может после того, как зарегистрирует права на квартиру или комнату.