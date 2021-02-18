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В России     18.02.2021 10:15

Россияне сокращают траты на 23 Февраля и 8 Марта

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Теги:  праздники  подарки  расходы  опрос 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Около четверти россиян планируют сократить расходы на подарки к 23 февраля и 8 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса Deloitte.

Сократить свои расходы на подарки к 23 февраля и 8 марта планируют 22% респондентов. Почти треть опрошенных готовы в качестве подарков приобретать товары российского производства, если они будут надлежащего качества. При этом, по мнению аналитиков, люди с более низким уровнем дохода, в первую очередь обращают внимание не на производителя, а на цену подарка.

Также из исследования следует, что средний чек на подарок к 23 февраля составит 1-2 тысячи рублей, на подарок к 8 марта - 2-4 тысячи рублей.

При этом, мужчины чаще всего хотят получить в подарок деньги (41%) бытовую технику и электронику (29%), новый телефон или планшет (25%), товары для дома (25%). Однако получат они в основном косметику и парфюмерию (32%), алкоголь (28%), деньги (24%) или «умные» аксессуары (22%).

Женщины чаще всего хотят получить косметику и парфюмерию (50%), деньги (48%), цветы (47%) и ювелирные изделия (39%). Однако получат в основном цветы (61%), косметику и парфюмерию (51%), конфеты (48%) или товары для дома (30%).

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Теги: 
праздники  подарки  расходы  опрос 

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