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В России     13.06.2018 11:37

Россияне стали меньше копить и больше тратить

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Теги:  накопления  траты  Центробанк  товарооборот 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Россияне ушли от сберегательной модели поведения и стали больше тратить, сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.

По данным Центробанка, норма сбережений (отношение накоплений к располагаемым доходам населения) вернулась к уровню 2013 года и составила 7%. Прогнозируется, что и в дальнейшем норма сбережений россиян будет составлять 7-9%.

Рост потребления эксперты связывают с оживлением на рынке потребкредитования, а также с общим улучшением экономической ситуации в стране. Прогнозируется, что рост трат россиян в текущем году составит 3,8 – 4,3%. Рост трат в свою очередь приведет к росту розничного товарооборота на 2,9%. В 2017 году рост товарооборота составил 1,2%, в то время как в 2015-2016 годах было отмечено падение товарооборота.

Ожидается, что рост товарооборота приведет к ускорению всей экономики страны.


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Теги: 
накопления  траты  Центробанк  товарооборот 

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