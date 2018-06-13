13 июня. Mossovetinfo.ru – Россияне ушли от сберегательной модели поведения и стали больше тратить, сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.



По данным Центробанка, норма сбережений (отношение накоплений к располагаемым доходам населения) вернулась к уровню 2013 года и составила 7%. Прогнозируется, что и в дальнейшем норма сбережений россиян будет составлять 7-9%.



Рост потребления эксперты связывают с оживлением на рынке потребкредитования, а также с общим улучшением экономической ситуации в стране. Прогнозируется, что рост трат россиян в текущем году составит 3,8 – 4,3%. Рост трат в свою очередь приведет к росту розничного товарооборота на 2,9%. В 2017 году рост товарооборота составил 1,2%, в то время как в 2015-2016 годах было отмечено падение товарооборота.



Ожидается, что рост товарооборота приведет к ускорению всей экономики страны.