13 июля. Mossovetinfo.ru – Первая российская вакцина от коронавируса может поступить в оборот 14-15 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.



По словам Гицбурга, к середине августа будет завершен второй этап испытаний вакцины. В гражданский оборот будет запущено небольшое количество вакцины, ее использование по сути станет третьей фазой испытаний. В процессе ее использования будут проводиться наблюдения. Если возникнут побочные эффекты, Минздрав может отозвать разрешение на гражданский оборот вакцины.



Испытания вакцины начались в России 18 июня. Они проводятся совместно медиками Минобороны и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Все участники испытаний чувствуют себя хорошо, жалоб на самочувствие нет, не отмечено отрицательной реакции на вакцину. При этом, данные исследований свидетельствуют, что у добровольцев формируется иммунитет к коронавирусу.



В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, а также сообщил, что в России продолжаются разработки разных вариантов вакцины от коронавируса. 17 разработок признаны перспективными, над ними ведется углубленная работа.