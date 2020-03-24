24 марта. Mossovetinfo.ru – Часть российских банков начала повышать ставки по ипотечным кредитам и вкладам, следует из данных опроса, проведенного РИА Новости.
Среди банков, которые уже подняли ставки по ипотечным кредитам банк «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, «Тинькофф банк». Кроме того, Совкомбанк и «Тинькофф банк» подняли ставки по рублевым вкладам.
В тоже время ВТБ, «Почта банк», «Хоум Кредит», «Опт Банк» пока не стали повышать ставки по ипотечным кредитам и вкладам, а заняли выжидательную позицию, наблюдая за происходящим на рынке.
Причиной повышения ставок рядом банков стало падение курса рубля к доллару из-за срыва сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса.
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