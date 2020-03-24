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В России     24.03.2020 08:35

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

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Теги:  банки  кредиты  ипотека  ставки 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Часть российских банков начала повышать ставки по ипотечным кредитам и вкладам, следует из данных опроса, проведенного РИА Новости.

Среди банков, которые уже подняли ставки по ипотечным кредитам банк «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, «Тинькофф банк». Кроме того, Совкомбанк и «Тинькофф банк» подняли ставки по рублевым вкладам.

В тоже время ВТБ, «Почта банк», «Хоум Кредит», «Опт Банк» пока не стали повышать ставки по ипотечным кредитам и вкладам, а заняли выжидательную позицию, наблюдая за происходящим на рынке.

Причиной повышения ставок рядом банков стало падение курса рубля к доллару из-за срыва сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса.


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Теги: 
банки  кредиты  ипотека  ставки 

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