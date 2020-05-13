13 мая. Mossovetinfo.ru – Российские банки в условиях пандемии коронавируса стали чаще отказывать гражданам в выдаче кредитов, уровень одобрения кредитов упал до исторических минимумов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным НБКИ, в апреле банки одобрили лишь 20,7% заявок на кредиты, что является минимальным показателем с 2007 года, когда в НБКИ стали рассчитывать этот показатель.
Чаще всего банки отказывают в выдаче необеспеченных кредитов. Если в области ипотечного кредитования доля одобренных кредитов сократилась в 1,2-1,3 раза (до 55,2%) по сравнению с мартом текущего года и апрелем 2019 года, то в сфере потребительского кредитования количество одобренных кредитов упало в 1,6-1,8 раз – до 19,6%.
Отмечается, что банки резко ужесточили требования к заемщикам, гражданам с низким кредитным рейтингом получить кредит стало сложнее. Если в апреле 2019 года таким заемщикам было одобрено 19% заявок на кредиты, то в апреле текущего года – лишь 12%. Также банки стали реже выдавать кредиты гражданам, которые работают в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, ряд банков увеличил требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы.
При этом, по мнению аналитиков, с восстановлением деловой активности и ростом доходов населения процент одобряемых кредитов будет расти. Однако это потребует времени, и уровень одобрения кредитов еще не скоро достигнет уровня I квартала 2020 года.
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