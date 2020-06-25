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В России     25.06.2020 13:49

Российские кинотеатры планируется открыть с 15 июля

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Теги:  кинотеатры  открытие  коронавирус  снятие ограничений 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Возобновить работу российских кинотеатров, приостановленную из-за коронавируса, планируется в середине июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

«Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», - заявила Любимова в ходе рабочей поездки в Волгоград.

Министр культуры отметила, что ожидать новых премьер можно только после того, как откроются все кинотеатры, в противном случае возможны большие коммерческие риски для правообладателей.

Любимова также сообщила, что уже разработаны все правила для кинотеатров, связанные с требованиями Роспотребнадзора, однако решение об открытии кинотеатров будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.


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Теги: 
кинотеатры  открытие  коронавирус  снятие ограничений 

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