25 июня. Mossovetinfo.ru – Возобновить работу российских кинотеатров, приостановленную из-за коронавируса, планируется в середине июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.



«Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», - заявила Любимова в ходе рабочей поездки в Волгоград.



Министр культуры отметила, что ожидать новых премьер можно только после того, как откроются все кинотеатры, в противном случае возможны большие коммерческие риски для правообладателей.



Любимова также сообщила, что уже разработаны все правила для кинотеатров, связанные с требованиями Роспотребнадзора, однако решение об открытии кинотеатров будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.