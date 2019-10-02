2 октября. Mossovetinfo.ru – Российские пограничники в Приморье задержали браконьеров из КНДР, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Всего было задержано 64 гражданина КНДР на 4 шхунах, которые занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоны России в Японском море. При задержании одной из шхун после отказа выполнить требование об остановке, пограничники открыли огонь по винто-рулевой группе. В результате на судне произошел пожар, пять браконьеров пострадали. Пожар был потушен, экипаж эвакуирован, пострадавшим оказали помощь.
На задержанных шхунах было обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба, три акулы. Орудия лова и морепродукты изъяты.
Задержанные браконьеры и шхуны доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.
11:29 В России Российские пограничники с применением оружия задержали в Приморье браконьеров из КНДР
11:15 В мире Строительство «Северного потока-2» будет завершено в любом случае - Газпром
10:59 Город (Москва и область) Проездные билеты, посвященные 100-летию скорой помощи, появились в московском метро
10:13 В мире Трамп назвал запуск процедуры импичмента госпереворотом
09:55 Происшествия Арсенал оружия обнаружен на даче жителя Балашихи
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий
10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы
15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году