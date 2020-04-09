9 апреля. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие поставщики продуктов питания предупредили о намерении пересмотреть цены на ряд продуктов и предупредили об этом торговые сети, сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».
Повышение цен поставщики объясняют валютными колебаниями, а также сложностями, которые вызваны распространением коронавируса.
Наибольшее повышение цен ожидает консервы, чай, кофе, какао – цены на них могут вырасти на 20%. Макаронные изделия могут подорожать на 5-15%. Также ожидается подорожание хлебобулочных изделий и рыбной продукции.
Как сообщил изданию исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, предложения поставщиков о повышении цен уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы, поэтому не могут быть оценены как спекулятивные.
В тоже время, чтобы избежать резкого повышения цен, производители предложили ритейлерам поднимать их в два этапа в разные сроки.
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