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В России     09.04.2020 08:31

Российские поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5-20%

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Теги:  продукты  цены  рост цен 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие поставщики продуктов питания предупредили о намерении пересмотреть цены на ряд продуктов и предупредили об этом торговые сети, сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».

Повышение цен поставщики объясняют валютными колебаниями, а также сложностями, которые вызваны распространением коронавируса.

Наибольшее повышение цен ожидает консервы, чай, кофе, какао – цены на них могут вырасти на 20%. Макаронные изделия могут подорожать на 5-15%. Также ожидается подорожание хлебобулочных изделий и рыбной продукции.

Как сообщил изданию исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, предложения поставщиков о повышении цен уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы, поэтому не могут быть оценены как спекулятивные.

В тоже время, чтобы избежать резкого повышения цен, производители предложили ритейлерам поднимать их в два этапа в разные сроки.


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Теги: 
продукты  цены  рост цен 

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