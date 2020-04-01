1 апреля. Mossovetinfo.ru – Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая, сообщает официальный печатный орган Министерства обороны РФ газета «Красная звезда».



В связи с распространением в России коронавирусной инфекции в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправки призывников в войска были изменены.



Приказ о весеннем призыве в российскую армию президент России Владимир Путин подписал 30 марта. Весной в армию должны призвать 135 тысяч человек. В осенний призыв в армию было призван 132 тысячи человек.