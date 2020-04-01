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В России     01.04.2020 15:33

Российские призывники отправятся к местам службы не раньше 20 мая

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Теги:  призыв  призывники  сроки 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая, сообщает официальный печатный орган Министерства обороны РФ газета «Красная звезда».

В связи с распространением в России коронавирусной инфекции в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправки призывников в войска были изменены.

Приказ о весеннем призыве в российскую армию президент России Владимир Путин подписал 30 марта. Весной в армию должны призвать 135 тысяч человек. В осенний призыв в армию было призван 132 тысячи человек.


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Карта места

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Теги: 
призыв  призывники  сроки 

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