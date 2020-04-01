1 апреля. Mossovetinfo.ru – Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая, сообщает официальный печатный орган Министерства обороны РФ газета «Красная звезда».
В связи с распространением в России коронавирусной инфекции в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправки призывников в войска были изменены.
Приказ о весеннем призыве в российскую армию президент России Владимир Путин подписал 30 марта. Весной в армию должны призвать 135 тысяч человек. В осенний призыв в армию было призван 132 тысячи человек.
15:33 В России Российские призывники отправятся к местам службы не раньше 20 мая
15:01 Власть Мосгордума приняла в первом чтении проект закона о штрафах за нарушение режима самоизоляции
14:04 Город (Москва и область) Дом по программе реновации в Метрогородке сдадут в строй до конца 2020 года
13:34 Город (Москва и область) Около 550 человек в Москве находятся на домашнем лечении от коронавируса
12:37 Город (Москва и область) В Московской области за сутки выявлено 15 новых случая заражения коронавирусом
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений