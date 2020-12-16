16 декабря. Mossovetinfo.ru - Крупнейшие производители сахара и подсолнечного масла подписали соглашение о заморозке цен на свою продукцию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.



По словам Патрушева, на подписавших соглашение производителей приходится 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла.



Сторонами соглашения выступают как производители, так и торговые сети, а также отраслевые союзы и ассоциации. При этом, соглашение предусматривает возможность присоединения других участников.



В соответствии с соглашением, цены на подсолнечное масло и сахар должны быть скорректированы в течение пяти дней после подписания.



Соглашение будет действовать до конца первого квартала 2021 года. В этот период закупочные и розничные цены будут заморожены на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла при закупке у производителя и на уровне 110 рублей за литр на полке магазина. Цены на сахар будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм при закупке и на уровне 45 рублей за килограмм в магазинах.



9 декабря, в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что у правительства есть все необходимые инструменты, чтобы сдержать рост цен, которые необходимо своевременно применять и потребовал составить список конкретных мер по борьбе с ростом цен и назвать сроки, в которые эти меры должны быть приняты.



Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 декабря поручил к утру понедельника, 14 декабря, подготовить нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты.