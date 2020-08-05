Другие материалы
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В России
05.08.2020, 16:56
Российские спасатели вылетели в Бейрут
5 августа. Mossovetinfo – Российские спасатели вылетели в Ливан для оказания помощи пострадавшим от взрыва в аэропорту Бейрута, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Пер...
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В России
05.08.2020, 10:01
Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для кратких командировок
5 августа. Mossovetinfo – Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для кратких командировок, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства России. Безви...
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В России
05.08.2020, 09:05
Минфин предложил сократить расходы на содержание Госдумы и Совфеда
5 августа. Mossovetinfo – Министерство финансов России предложило в 2021=2023 голдах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости. ...