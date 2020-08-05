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В России     05.08.2020 16:56

Российские спасатели вылетели в Бейрут

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Теги:  МЧС  спасатели  Ливан  взрыв 

5 августа. Mossovetinfo – Российские спасатели вылетели в Ливан для оказания помощи пострадавшим от взрыва в аэропорту Бейрута, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Первый из четырех Ил-76 вылетел из аэропорта «Жуковский». На борту находится 50 спасателей и медиков, а также мобильный госпиталь МЧС. В течение дня вылетят еще три самолета, которые доставят в Бейрут в том числе лабораторию по выявлению коронавирусной инфекции.

Серия мощных взрывов произошла в Бейруте 4 августа. Власти сообщили, что взорвались 2750 тонн амиачной селитры, которая была конфискована таможней 6 лет назад и хранилась на складе в порту. В результате взрывов погибли более 100 человек, несколько тысяч получили ранения. Во многих зданиях выбиты окна и двери, ряд зданий разрушен.


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Теги: 
МЧС  спасатели  Ливан  взрыв 

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