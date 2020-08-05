5 августа. Mossovetinfo – Российские спасатели вылетели в Ливан для оказания помощи пострадавшим от взрыва в аэропорту Бейрута, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.



Первый из четырех Ил-76 вылетел из аэропорта «Жуковский». На борту находится 50 спасателей и медиков, а также мобильный госпиталь МЧС. В течение дня вылетят еще три самолета, которые доставят в Бейрут в том числе лабораторию по выявлению коронавирусной инфекции.



Серия мощных взрывов произошла в Бейруте 4 августа. Власти сообщили, что взорвались 2750 тонн амиачной селитры, которая была конфискована таможней 6 лет назад и хранилась на складе в порту. В результате взрывов погибли более 100 человек, несколько тысяч получили ранения. Во многих зданиях выбиты окна и двери, ряд зданий разрушен.