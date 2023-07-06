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В России     11.07.2023 14:13

Российские средства борьбы с высокоточным оружием Рособоронэкспорт представит на форуме "Армия-2023"

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Теги:  Rosoboronexport  Рособоронэкспорт  Армия-2023  центр "Патриот"  Поле-21Э  Викинг  Бук-М2Э  ЗРК типа "Тор"  "Панцирь-С1"  Панцирь-С1М 

11 июля — Mossovetinfo.ru — АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит гостям и посетителям форума "Армия-2023" разработанные и производимые российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса высокоэффективные средства защиты от высокоточного оружия. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт" (Press office Rosoboronexport) в предоставленном пресс-релизе.

"Рособоронэкспорт и предприятия-производители готовы провести презентации средств защиты от высокоточного оружия на площадках Международного военно-технического форума "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот". Заинтересованным партнерам предоставят необходимую информацию о технических характеристиках, особенностях и опыте применения образцов, а также расскажут об их конкурентных преимуществах на мировом рынке", - отмечается в материале.

Также сообщается:

В сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами высоко востребованы унифицированные модули радиопомех системы прикрытия объектов от прицельного применения высокоточного оружия "Поле-21Э", а также автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. Устройства способны осуществлять радиоэлектронное подавление навигационной аппаратуры высокоточного оружия, и предотвращать наведение его элементов в назначенной зоне, а также информационно обеспечивать прикрываемые объекты. Системы могут управляться дистанционно и работать в автономном автоматизированном режиме.
Pole-21E (1), Поле-21E , Rosoboronexport, Викинг, Рособоронэкспорт, Армия-2023, центр "Патриот",
Наиболее эффективными для уничтожения высокоточных средств поражения и оптимальными из представленных Рособоронэкспортом на мировом рынке являются зенитные ракетные комплексы производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей": "Викинг", "Бук-М2Э", ЗРК типа "Тор".
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Viking_1, Rosoboronexport, Викинг, Рособоронэкспорт, Армия-2023, центр "Патриот",
Не менее эффективное средство уничтожения элементов высокоточного оружия – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и его модернизированная версия "Панцирь-С1М" производства входящего в Госкорпорацию Ростех холдинга "Высокоточные комплексы".

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"Современный опыт военных конфликтов показывает сильно растущий тренд на применение высокоточных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Обладая малой заметностью, способностью маневрировать и противостоять различным средствам защиты, "умные" ракеты и бомбы могут наносить значительный ущерб объектам вооруженных сил, экономики и инфраструктуры. Российские оборонные предприятия разработали и наладили производство высокотехнологичных систем, способных противодействовать самым современным образцам высокоточного оружия. Их эффективность доказана в реальных боевых условиях", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт представляет широкую линейку экспортных вариантов российских систем, рассчитанных как на всестороннее радиоэлектронное подавление элементов высокоточного оружия, так и на их физическое уничтожение. Комплексное применение этих средств гарантирует надежную защиту военных и гражданских объектов от любых современных и перспективных средств поражения. Компания готова в рамках технологического сотрудничества вести с партнерами совместные разработку и выпуск новых образцов с учетом высоких компетенций российских предприятий", - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта.
Подробная информация о АО "Рособоронэкспорт" (Rosoboronexport) на сайте АО www.roe.ru

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Теги: 
Rosoboronexport  Рособоронэкспорт  Армия-2023  центр "Патриот"  Поле-21Э  Викинг  Бук-М2Э  ЗРК типа "Тор"  "Панцирь-С1"  Панцирь-С1М 

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