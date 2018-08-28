28 августа. Mossovetinfo.ru – Российские студенты смогут пройти военное обучение и получить воинскую специальность и звание без прохождения срочной службы, даже если в их институте нет военной кафедры, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.



Если ВУЗ, в котором обучается студент, не имеет военной кафедры, то военное образование студент сможет получить в учебном военном центре (УВЦ) при другом ВУЗе. Для этого необходимо написать заявление и быть годным к службе. Проучившись в УВЦ полтора года, студенты смогут получить звание рядового запаса, а после двух лет обучения – сержанта запаса. Обучение будет проходить за счет средств минобороны. Выпускники УВЦ по окончании обучения будут принимать присягу, но призывать на срочную службу их не будут. При этом, они смогут пойти служить в армию в качестве контрактников.



На обучение в УВЦ будет выделяться один день в неделю. Дни военного обучения и программы будут согласовываться с конкретным ВУЗом.



В качестве эксперимента подобная практика будет запущена в Сибири, однако в дальнейшем ее планируют распространить на всю территорию России. Данная система должна помочь создать глубокий резерв военных специалистов, имеющих высшее образование.