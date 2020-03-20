20 марта. Mossovetinfo.ru – Верховный суд РФ принял постановление о переходе судов на новый режим работы в связи с распространением коронавируса.



В судах приостанавливается личный прием документов от граждан, а документы рекомендовано подавать только через интернет-приемные. Прием граждан приостанавливается.



Рассмотрению подлежат только дела безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным и ряд других) и дела, рассматриваемые в порядке приказного, упрощенного производства.



При наличии технической возможности судам рекомендовано рассматривать дела в режиме видеоконференции.



При наличии малейших признаков заболевания всем судьям и работникам аппаратов судов предписано самоизолироваться.



Ограничивается доступ в суды лиц, которые не являются участниками судебных процессов.



Постановление вступило в силу с 19 марта и будет действовать до 10 апреля включительно.