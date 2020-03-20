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В России     20.03.2020 10:42

Российские суды изменили режим работы из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  суды  режим работы 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Верховный суд РФ принял постановление о переходе судов на новый режим работы в связи с распространением коронавируса.

В судах приостанавливается личный прием документов от граждан, а документы рекомендовано подавать только через интернет-приемные. Прием граждан приостанавливается.

Рассмотрению подлежат только дела безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным и ряд других) и дела, рассматриваемые в порядке приказного, упрощенного производства.

При наличии технической возможности судам рекомендовано рассматривать дела в режиме видеоконференции.

При наличии малейших признаков заболевания всем судьям и работникам аппаратов судов предписано самоизолироваться.

Ограничивается доступ в суды лиц, которые не являются участниками судебных процессов.

Постановление вступило в силу с 19 марта и будет действовать до 10 апреля включительно.


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Теги: 
коронавирус  суды  режим работы 

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