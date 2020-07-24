24 июля. Mossovetinfo.ru – Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.



Туристы уже могут купить туры в Турцию, на первую декаду августа с пересадкой в Стамбуле, а с 10 августа начнутся авиаперелеты в курортные города Турции.



Ранее сообщалось, что с 1 августа Россия восстанавливает международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса.