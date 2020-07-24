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В России     24.07.2020 17:08

Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию

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Теги:  туризм  Турция  туроператоры 

24 июля. Mossovetinfo.ru – Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

Туристы уже могут купить туры в Турцию, на первую декаду августа с пересадкой в Стамбуле, а с 10 августа начнутся авиаперелеты в курортные города Турции.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Россия восстанавливает международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса.


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Теги: 
туризм  Турция  туроператоры 

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