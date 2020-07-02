2 июля. Mossovetinfo.ru – Российские ВУЗы имеют право самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра образования и науки Дмитрия Афанасьева.



Отложить начало ученого года ВУЗы могут по решению ученого совета. Кроме того, по словам Афанасьева, допускается вариант, при котором учебный год начнется в дистанционном формате. Решение ВУЗы должны принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.



Вместе с тем, в ведомстве в качестве базового сценария рассматривают нормализацию эпидемиологической ситуации и начало учебного года в обычный срок – 1 сентября.