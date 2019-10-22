22 октября. Mossovetinfo.ru – Количество семей, которым хватает средств только на еду и одежду, но не хватает на покупку товаров длительного пользования во втором квартале 2019 года выросло на 0,2% и составило 49,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.



В тоже время сократилось количество семей, которым денег хватает только на еду, и которые не могут себе позволить покупать новую одежду и испытывают затруднения с оплатой услуг ЖКХ. Если в первом квартале года таких домохозяйств насчитывалось 15,2%, то во втором – 14,1%.



Количество домохозяйств, которые заявили, что им не хватает средств даже на еду за квартал сократилось с 0,8, до 0,7%.



Выросло число домохозяйств, которые способны покупать еду, одежду, товары длительного пользования, однако не могут себе позволить крупные покупки (машина, дача, квартира). Если в первом квартале года таких домохозяйств было 31,7%, то во втором их число выросло до 32,6%.



Незначительно выросло и число домохозяйств, которые заявили, что могут позволить себе любые покупки: с 2,6% в первом квартале 2019 года, до 2,7% во втором квартале.