17 мая. Mossovetinfo.ru – В России остановлен рост распространения коронавируса, ситуация стабилизируется, сообщила в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», - заявила Попова.
Глава Роспотребнадзора отметила, что стабилизация ситуации наблюдается во всех российских регионах.
При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что о полной нормализации ситуации можно будет говорить только тогда, когда за сутки не будет выявляться ни одного нового случая заражения коронавирусом. Также, по мнению Поповой даже во время летней жары придется соблюдать некоторые ограничения, чтобы снизить риски заражения, людям необходимо будет носить маски в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочем месте.
В тоже Попова заявила, что если люди будут соблюдать правила, то ужесточать ограничительные меры не потребуется.
На 17 мая в России выявлено 281 752 случая заболевания. От коронавируса вылечились 67 373 человека, умерли - 2 631 человек.
14:03 В России Рост распространения коронавируса в России остановлен - Попова
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