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В России     14.05.2020 08:27

В России построят 25 заводов по утилизации мусора

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Теги:  Ростех  Росатом  ВЭБ  мусорная реформа  утилизация 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Государственные корпорации Ростех, Росатом и ВЭБ заключили соглашение о строительстве 25 современных, экологически чистых предприятий по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба ВЭБ.

Предприятия будут построены для обслуживания крупных туристических центров России, а также агломераций с количеством населения от 500 тысяч человек. 25 заводов по утилизации мусора позволят закрыть 25 действующих мусорных полигонов и предотвратить строительство более чем 80 новых полигонов. В общей сложности будет сохранено около 60 тысяч гектаров земли.

Ростех выступит оператором проекта, Росатом возьмет на себя технологическую часть по обеспечению превращения отходов в энергию, а ВЭБ обеспечит финансирование проекта, который оценивается в 600 миллиардов рублей.

При этом, сам ВЭБ намерен вложить в проект 200 миллиардов рублей, остальные средства рассчитывается получить привлечением инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в формате частно-государственого партнерства, а также с использованием механизма зеленых облигаций.

Реализация проекта позволит создать в регионах до 25 тысяч рабочих мест. В дальнейшем создание технологического решения в области выработки энергии из отходов, позволит экспортировать его в другие страны, в том числе в Индию, Индонезию, ЮАР и другие.


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Теги: 
Ростех  Росатом  ВЭБ  мусорная реформа  утилизация 

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