26 февраля. Mossovefinfo.ru – Ростуризм на своем официальном сайте опубликовал рекомендацию россиянам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана в связи с сообщением Роспотребнадзора о вспышке эпидемии коронавируса 2019-nCoV в этих странах.
В сообщении настоятельно рекомендуется отказаться от посещения данных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.
Кроме того, туристическим фирмам предписано в обязательном порядке информировать туристов, которые планируют поездки в указанные страны, о риске заражения и рекомендовать для поездок более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Италии, Южной Корее и Иране за последнюю неделю зафиксированы вспышки заболеваний коронавирусом. В Южной Корее количество заболевших составляет уже 977 человек, в Италии – 229 человек, в Иране – 61 человек.
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