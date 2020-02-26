26 февраля. Mossovefinfo.ru – Ростуризм на своем официальном сайте опубликовал рекомендацию россиянам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана в связи с сообщением Роспотребнадзора о вспышке эпидемии коронавируса 2019-nCoV в этих странах.



В сообщении настоятельно рекомендуется отказаться от посещения данных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.



Кроме того, туристическим фирмам предписано в обязательном порядке информировать туристов, которые планируют поездки в указанные страны, о риске заражения и рекомендовать для поездок более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.



По данным Всемирной организации здравоохранения, в Италии, Южной Корее и Иране за последнюю неделю зафиксированы вспышки заболеваний коронавирусом. В Южной Корее количество заболевших составляет уже 977 человек, в Италии – 229 человек, в Иране – 61 человек.