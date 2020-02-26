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В России     26.02.2020 12:44

Ростуризм рекомендовал воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана из-за коронавируса

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Теги:  Ростуризм  коронавирус  Италия  Южная Корея  Иран  туризм  предупреждение 

26 февраля. Mossovefinfo.ru – Ростуризм на своем официальном сайте опубликовал рекомендацию россиянам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана в связи с сообщением Роспотребнадзора о вспышке эпидемии коронавируса 2019-nCoV в этих странах.

В сообщении настоятельно рекомендуется отказаться от посещения данных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Кроме того, туристическим фирмам предписано в обязательном порядке информировать туристов, которые планируют поездки в указанные страны, о риске заражения и рекомендовать для поездок более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Италии, Южной Корее и Иране за последнюю неделю зафиксированы вспышки заболеваний коронавирусом. В Южной Корее количество заболевших составляет уже 977 человек, в Италии – 229 человек, в Иране – 61 человек.


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Теги: 
Ростуризм  коронавирус  Италия  Южная Корея  Иран  туризм  предупреждение 

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