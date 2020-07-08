8 июля. Mossovetinfo.ru – Росздравнадзор в результате проверки не установил прямой связи между сбоями в работе аппаратов ИВЛ «Авента-М» и пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.
В тоже время отмечается, что проверка, проведенная на Уральском приборостроительном заводе, где производятся аппараты ИВЛ «Авента-М», выявили нарушения производственных процессов, а также несоответствие аппаратов «Авента-М» технической документации.
Вместе с ем, проверка не установила прямой связи между выявленными нарушениями и возгораниями, произошедшими в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» используются для оказания помощи больным с коронавирусом.
В результате коротких замыканий в аппаратах ИВЛ «Авента-М» 9 мая произошел пожар в московской больнице № 50 имени Спасокукоцкого, 12 мая - в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате пожаров погибли в общей сложности 7 пациентов.
В связи с пожарами, 13 мая Роспотребнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных после 1 апреля текущего года.
16:41 В России Росздравнадзор не нашел связи между сбоями аппаратов ИВЛ и пожарами в больницах
15:54 Власть В Кремле не обсуждают перенос Дня России
15:48 Власть Россия готова к работе по открытию границ с другими странами - Матвиенко
15:19 Общество Защита Сафронова обжаловала его арест по делу о госизмене
15:01 Город (Москва и область) Собянин надеется, что московские ученики пойдут в школы 1 сентября
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн