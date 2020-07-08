8 июля. Mossovetinfo.ru – Росздравнадзор в результате проверки не установил прямой связи между сбоями в работе аппаратов ИВЛ «Авента-М» и пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.



В тоже время отмечается, что проверка, проведенная на Уральском приборостроительном заводе, где производятся аппараты ИВЛ «Авента-М», выявили нарушения производственных процессов, а также несоответствие аппаратов «Авента-М» технической документации.



Вместе с ем, проверка не установила прямой связи между выявленными нарушениями и возгораниями, произошедшими в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.



Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» используются для оказания помощи больным с коронавирусом.



В результате коротких замыканий в аппаратах ИВЛ «Авента-М» 9 мая произошел пожар в московской больнице № 50 имени Спасокукоцкого, 12 мая - в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате пожаров погибли в общей сложности 7 пациентов.



В связи с пожарами, 13 мая Роспотребнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных после 1 апреля текущего года.